В Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО сержантом из отряда «Шторм Z»

На Аллее славы Каменске-Уральском (Свердловская область) простились с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) 35-летним Владимиром Парфеновым. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Каменска-Уральского Фото: Администрация Каменска-Уральского

Как сказано в сообщении, Владимир Парфенов подписал контракт с Минобороны 31 мая. Он служил командиром группы огневой поддержки в добровольческом штурмовом отряде «Шторм Z». «Он погиб 11 сентября при выполнении поставленной задачи»,— передают в администрации. Сержант Парфенов был удостоен памятного знака «За освобождение Донбасса». Его похоронили на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.

Владимир Парфенов окончил школу № 16 в Каменске-Уральском. Он занимался тхэквондо и боксом, любил кататься на велосипеде. Работать начал рано — трудился слесарем-сантехником.

Напомним, ранее на Аллее славы в Каменске-Уральском простились с младшим сержантом Андреем Степановым, погибшим 8 июля в ходе СВО. Он вывел боевую машину на позицию для подготовки к выстрелу, однако в этот момент прилетел вражеский дрон-камикадзе.

Полина Хабарова

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