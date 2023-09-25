Reuters: высокопоставленные чиновники США сегодня посетят Армению

Глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр и и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юрий Ким должны были прибыть в Армению сегодня, 25 сентября, сообщает Reuters. Их визит проходит на фоне массовой эвакуации армян из Нагорного Карабаха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, на встрече с высокопоставленными армянскими чиновниками Саманта Пауэр подтвердит «приверженность США демократии, суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении». Кроме того, глава Агентства США по международному развитию заявит о готовности содействовать решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

Как отметил источник Reuters, госпожа Пауэр станет первым представителем Агентства США по международному развитию, который посетит Армению, и подтвердит сотрудничество США с Ереваном. «Она выразит глубокую озабоченность положением этнического армянского населения в Нагорном Карабахе и обсудит меры по преодолению в регионе гуманитарного кризиса»,— добавил он.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Об их завершении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 20 сентября. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате боевых действий в республике погибли не менее 200 человек, было ранено 400.

21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана. На ней обсуждались вопросы «реинтеграции армянских жителей Карабаха». Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха 4,8 тыс. армян.

О том, как Армения и Азербайджан решают вопрос с беженцами из Нагорного Карабаха,— в материале «Ъ» «Переходному периоду пишут сценарии».

Милена Костерева