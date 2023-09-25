Глава МИД Афганистана примет участие в московском формате консультаций

Глава афганского МИДа Амир Хан Моттаки из правительства «Талибана» (признано в РФ террористическим и запрещено) сегодня, 25 сентября, прилетит в Россию для участия в московском формате консультаций по Афганистану. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Встреча пройдет в Казани. Представителей США на нее «не приглашали и не планировали», уточнил господин Кабулов. По его словам, формат расширенной «тройки» по Афганистану с участием США в качестве наблюдателей фактически не работает.

«На его место пришла четверка — Россия, Китай, Пакистан, Иран. Этот формат пока будет работать. Дальше посмотрим»,— добавил дипломат. Российская сторона рассчитывает, что на встрече страны подтвердят свою позицию по созданию в Афганистане инклюзивного правительства и усилению борьбы с угрозами, в том числе терроризмом и наркотиками.

В июле глава МИД Афганистана попросил посла РФ упростить выдачу российских виз афганским бизнесменам и гражданам. Посольство России в Кабуле приостановило выдачу виз осенью 2022 года, после того как 5 сентября у здания посольства произошел взрыв. ЧП случилось рядом с консульским отделом, где в очереди стояли афганцы, подающие документы на российскую визу.

О ситуации в Афганистане — в материале «Ъ» «Вашингтону предъявили счет за Афганистан».

Лаура Кеффер