Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МИД Афганистана примет участие в московском формате консультаций

Глава афганского МИДа Амир Хан Моттаки из правительства «Талибана» (признано в РФ террористическим и запрещено) сегодня, 25 сентября, прилетит в Россию для участия в московском формате консультаций по Афганистану. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Встреча пройдет в Казани. Представителей США на нее «не приглашали и не планировали», уточнил господин Кабулов. По его словам, формат расширенной «тройки» по Афганистану с участием США в качестве наблюдателей фактически не работает.

«На его место пришла четверка — Россия, Китай, Пакистан, Иран. Этот формат пока будет работать. Дальше посмотрим»,— добавил дипломат. Российская сторона рассчитывает, что на встрече страны подтвердят свою позицию по созданию в Афганистане инклюзивного правительства и усилению борьбы с угрозами, в том числе терроризмом и наркотиками.

В июле глава МИД Афганистана попросил посла РФ упростить выдачу российских виз афганским бизнесменам и гражданам. Посольство России в Кабуле приостановило выдачу виз осенью 2022 года, после того как 5 сентября у здания посольства произошел взрыв. ЧП случилось рядом с консульским отделом, где в очереди стояли афганцы, подающие документы на российскую визу.

О ситуации в Афганистане — в материале «Ъ» «Вашингтону предъявили счет за Афганистан».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...