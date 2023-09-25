Прощание с экс-министром экономики Евгением Ясиным пройдет 28 сентября в НИУ ВШЭ

Церемония прощания с бывшим министром экономики и почетным научным руководителем НИУ ВШЭ Евгением Ясиным состоится 28 сентября. Об этом сообщила дочь профессора Ирина Ясина. Евгений Ясин умер сегодня, 25 сентября, на 90-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр экономики Евгений Ясин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший министр экономики Евгений Ясин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре»,— написала госпожа Ясина в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Евгений Ясин родился в 1934 году. С 1989 года работал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при совете министров СССР. Занимал должность министра экономики Российской Федерации с 1994 по 1997 год. С 2018 года господин Ясин входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Милена Костерева