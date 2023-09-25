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Коммерсантъ FM
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Комитет Думы не поддержал отмену штрафов за проживание не по прописке

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить внесенный законопроект, отменяющий административную ответственность за проживание граждан без регистрации. Законопроект внесли в мае депутаты фракции «Новые люди».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В заключении комитета говорится, что «концепция и содержательная направленность» законопроекта «не могут быть признаны обоснованными и не заслуживают поддержки».

В заключении комитета говорится, что цель регистрационного учета гражданина — не только обеспечение «необходимых условий для реализации данным гражданином его прав и свобод, но и в исполнении им обязанностей перед другими гражданами, обществом и государством».

По мнению авторов заключения, пересмотр каких-либо норм КоАП «должен основываться на анализе и оценке соответствующих статистических данных общероссийского уровня». Однако эти данные в пояснительной записке к проекту отсутствуют.

При этом в пояснительной записке авторы законопроекта со ссылкой на данные социологических опросов отмечали, что 20% россиян не имеют собственного жилья и арендуют комнату или квартиру. В 2017 году не по месту регистрации (постоянной или временной) проживало около 25% граждан в возрасте до 30 лет.

Сейчас, согласно ст. 19.15.1. и 19.15.2 КоАП, за проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации или нарушение правил регистрации по месту пребывания или месту жительства предусмотрены штрафы.

Проживающим не по месту регистрации грозит штраф 2–3 тыс. руб., нанимателям или собственникам (физлицам) — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юрлицам — от 250 тыс. до 750 тыс. руб. В городах федерального значения штрафы выше: 3–5 тыс. для физлиц, 5–7 тыс. для собственников жилья и 300–800 тыс. для юрлиц.

Эксперты отмечают, что случаи привлечения за такие правонарушения редки, а регистрация по месту пребывания необходима для отправки почтовых отправлений и судебных повесток.

Подробнее — в материале «За безответственное проживание».

Анастасия Ларина

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