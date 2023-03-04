За безответственное проживание

Фракция «Новые люди» в пятницу направила в правительство для получения отзыва свой законопроект об отмене административной ответственности за проживание без регистрации (есть в распоряжении “Ъ”). Авторы полагают, что сейчас эти нормы применяются избирательно и произвольно. Представители других фракций относятся к инициативе скептически. Они допускают какое-то смягчение действующих норм, но отмечают, что случаи привлечения за такие правонарушения крайне редки, а регистрация по месту пребывания необходима хотя бы для отправки почтовых отправлений и судебных повесток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Новые люди» предлагают признать утратившими силу статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 19.15.1 «Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации» и 19.15.2 «Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении».

По этим статьям гражданам, проживающим не по месту регистрации, грозит штраф 2–3 тыс. руб., нанимателям или собственникам жилья (физлицам) от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 250 тыс. до 750 тыс. руб. В городах федерального значения штрафы выше, 3–5 тыс. для граждан, 5–7 тыс. для собственников жилья и 300–800 тыс. для юрлиц. При этом граждане освобождаются от административной ответственности, если у них есть регистрация в том же регионе.

В пояснительной записке авторы ссылаются на данные социологических опросов, согласно которым около 20% граждан не имеют собственного жилья и арендуют комнату или квартиру, а в 2017 году не по месту регистрации (постоянной или временной) проживало около 25% граждан в возрасте до 30 лет. Сейчас, по мнению депутатов от «Новых людей», таких граждан стало еще больше. Авторы отмечают, что раньше информация о численности граждан на территории была необходима для государственного планирования по управлению коммунальной инфраструктурой, определения необходимого количества мест в детских садах и школах и т. д. Но сейчас все изменилось, «прикрепление к поликлинике, запись ребенка в детский сад или школу возможны в любом регионе России вне зависимости от места регистрации», говорится в пояснительной записке. Авторы отмечают, что почти все государственные услуги возможно получить на портале государственных услуг, указав на нем фактический адрес проживания без регистрации по месту жительства.

«В то же время административное наказание за отсутствие регистрации не соотносится с возможностью указать "фактический адрес проживания" на едином портале государственных услуг Российской Федерации. Гражданину предлагается сообщить, где он находится на самом деле, и если он находится не по месту постоянной регистрации, то гражданину фактически предлагается признаться в совершении административного правонарушения»,— отмечается в пояснительной записке. Также депутаты констатируют, что процедура получения постоянной или временной регистрации забюрократизирована. Регистрацию можно получить только при личном посещении собственником территориального органа ФМС России. «При этом собственники, как правило, категорически отказываются регистрировать в своих квартирах арендаторов, поскольку опасаются трудностей по снятию гражданина с места регистрации»,— говорится в пояснительной записке.

«Сейчас есть ответственность за проживание не по месту регистрации, но по факту она применяется избирательно, когда надо кого-то прижать,— пояснила “Ъ” Сардана Авксентьева (НЛ).— Это атавизм, а не законодательство. Нужен добровольный уведомительный порядок информирования о месте проживания граждан. Если правоохранителям нужно кого-то найти, для этого есть все возможности».

Председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») сказал “Ъ”, что инициативу «Новых людей» комитет внимательно изучит после внесения. «Ответственность можно было бы смягчить в некоторых случаях, например, когда есть какие-то договорные отношения. Допустим, договор найма, когда человек живет легально с согласия собственника. Но отменять ответственность для всех сразу, наверное, не стоит»,— отметил депутат.

Первый зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) аккуратно допустил «либерализацию в этом вопросе». «Нужно почитать законопроект, может быть, я бы и согласился с этими предложениями»,— сказал “Ъ” коммунист.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что штрафы без регистрации сегодня не являются проблемой. «Это была проблема 90-х — начала 2000-х. Давно не слышал, чтобы кого-то привлекали за отсутствие регистрации. Не понимаю актуальность этих изменений. Но если законопроект внесут — будем рассматривать»,— сказал “Ъ” депутат.

Галина Хованская («Справедливая Россия — За правду») сообщила “Ъ”, что не будет поддерживать законопроект «Новых людей», особенно «в нынешней ситуации»: «Регистрация по месту жительства или по месту пребывания в том числе необходима, чтобы делать почтовые отправления, направлять судебные повестки и прочее».

Ксения Веретенникова