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Коммерсантъ FM
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«Новые люди» внесли законопроект об отмене штрафов за проживание не по прописке

Группа депутатов от партии «Новые люди» внесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает санкции за проживание не по адресу регистрации. Авторы предлагают упразднить соответствующие статьи КоАП — 19.15.1 («Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации») и 19.15.2 («Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении»).

«Предусмотренная текущим законодательством административная ответственность за проживание не по месту регистрации не отвечает современным задачам государственного управления, применяется избирательно и неэффективно. Принятие законопроекта будет способствовать развитию института добровольного и уведомительного порядка реального места проживания граждан»,— указано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы указали, что существующую систему регистрационного учета невозможно обосновать государственным планированием, поскольку система госуправления в текущих условиях осуществляет планирование на основе интегрированных данных. «Фактически уже сегодня системы государственного управления могут осуществлять свою деятельность при добровольном получении уведомлений о месте жительства граждан»,— сообщается в пояснительной записке.

В правительстве инициативу не поддержали. В отзыве кабмин указал, что закон обуславливает необходимость регистрации среди прочего «исполнением гражданами обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом». Потому отмена регистрации не будет способствовать «достижению превентивных целей законодательства», а также защите «охраняемых законом ценностей». Как ранее указывал «Ъ», представители других думских фракций также относятся к инициативе скептически.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «За безответственное проживание».

Григорий Лейба

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