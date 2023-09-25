В больницах Новосибирска из-за роста заболеваний ОРВИ введут масочный режим

В медучреждениях Новосибирской области из-за роста заболеваемости ОРВИ введут масочный режим, сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В связи с тем, что мы видим незначительный рост ОРВИ сезонный, в учреждениях здравоохранения проведены противоэпидемические мероприятия: введен масочный режим и ограничение посещений», — заявил Константин Хальзов.

Диагноз ОРВИ в регионе, по его данным, поставлен по итогам минувшей недели 26,9 тыс. жителям, выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом. Также министр уточнил, что от гриппа привито 453,5 тыс. человек, случаев этого заболевания за минувшую не установлено.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Алтайском крае Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям носить маски в общественных местах на фоне роста заболеваемости ОРВИ. Также в регионе из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ было закрыто шесть школ. Еще в 49 школах, включая Барнаул, частично закрыто 328 классов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев