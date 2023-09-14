Шесть школ в Алтайском крае закрылись из-за ОРВИ и ковида

В Алтайском крае из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ было закрыто шесть школ. Еще в 49 школах, включая Барнаул, частично закрыто 328 классов, сообщила представитель Роспотребнадзора края во время пресс-конференции.

За предыдущую неделю всего в регионе заболели более 16,8 тыс. человек, преимущественно это школьники от 7 до 14 лет. В этом году обучение в школах приостанавливается по новой схеме исходя из суммарной заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом в регионе. Ранее ковидных больных считали отдельно при принятии решения о закрытии школы на карантин.

Прививочная компания в текущем году началась 14 августа. Всего в Алтайском каре привиты 350 тыс. человек.

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Александр Киселев