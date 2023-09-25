Правительство может поднять оптовые цены на газ на 10%

Правительство планирует проиндексировать регулируемые цены на природный газ, добываемый «Газпромом» и его «дочками», на 10% для промышленных потребителей начиная с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета на 2024 год и на плановый период и 2025–2026 годы.

В 2024 году индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей увеличат на 11,2%, а в 2025 году — на 8,2%. Как поясняется в документе, цены увеличат «для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 году».

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила проиндексировать цены для населения и промышленного сектора на 8% с 1 июля 2024 года и 1 июля 2025 года. Минэнерго объясняло необходимость очередного повышения цен тем, что более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет.

В прошлый раз тарифы на газ повышали на 8,5% с в декабре 2022 года. В прошлом году «Газпром» сократил экспорт в дальнее зарубежье на 46%. Чистая прибыль «Газпрома» снизилась на 41,4%, до 1,226 трлн руб. Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды.

О политике энергоэффективности в России — в материале «Энергосбережение не идет в дома».

Анастасия Ларина