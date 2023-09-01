Энергосбережение не идет в дома

Счетная палата (СП) признала проводимую сейчас госполитику по повышению энергоэффективности жилого фонда недостаточно эффективной: ей не хватает системности, поскольку в стратегических документах нет конкретных целей по энергосбережению и сокращению выбросов в строительстве и ЖКХ. Более того, застройщики не сильно продвинулись в возведении домов повышенных классов энергоэффективности. СП предлагает ввести дополнительные стимулы как для девелоперов, так и для покупателей энергоэффективного жилья. Еще одна проблема — энергоэффективный капремонт домов тормозит отсутствие средств для механизма его поддержки и альтернатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Счетная палата, проанализировав реализацию планов повышения энергоэффективности многоквартирных домов, пришла к выводу о недостаточности проведенной работы для достижения целей политики энергосбережения. Его программа в строительной отрасли и ЖКХ является частью «низкоуглеродной» стратегии развития РФ до 2050 года, нацеленной на сокращение выбросов (см. “Ъ” от 11 февраля 2022 года). Как поясняет аудитор СП Наталья Трунова, на жилые здания и предприятия отрасли строительства и ЖКХ приходится почти четверть потребления энергоресурсов и формирования углеродного следа РФ.

Несмотря на столь значимый вклад этих отраслей в объем выбросов парниковых газов, как следует из отчета СП, работе по повышению их энергоэффективности явно недостает системности: на федеральном уровне ни в одной госпрограмме не содержится комплекса мероприятий для достижения таких целей в строительном комплексе и ЖКХ. Они обозначены лишь в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, но без количественных показателей по снижению потребления энергоресурсов и выбросов. В Минстрое в ответ на эти замечания заверяют, что разрабатывают паспорт проекта «Повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений и в сфере ЖКХ», который станет структурным элементом госпрограммы «Энергосбережение» до 2035 года.

Основные направления повышения энергоэффективности жилищного фонда — повышение класса энергоэффективности строящихся домов и модернизация уже существующих.

Однако, как замечает СП, меры стимулирования строительства жилья «не ставят своей целью строительство домов наивысших классов энергоэффективности» — например, доля домов без присвоенного класса за 2021 год сократилась незначительно (с 88,4% до 86,4%), а доля жилых зданий с повышенным классом энергоэффективности «С» и выше увеличилась незначительно (на 0,3 п. п., до 6,4% на конец года). В связи с этим Счетная палата предлагает Минстрою подготовить стимулы для застройщиков «высокоэнергоэффективных домов с почти нулевым энергопотреблением», а заодно и для покупателей такого жилья: например, «зеленое» проектное финансирование, налоговые льготы или «зеленая» ипотека. Также госаудиторы считают необходимым установить обязательные повышенные требования к энергоэффективности жилья, строящегося с использованием мер господдержки.

В части проведения энергоэффективного капремонта СП отмечает наличие лишь одного механизма финансовой поддержки — субсидии Фонда развития территорий на компенсацию части затрат на такие работы. Само по себе проведение таких работ госаудиторы считают эффективным — средний размер экономии расходов на оплату «коммуналки» после его проведения оценивается в 20%. Но механизм поддержки охватил лишь незначительную часть домов — за 2017–2022 годы истрачено 410,6 млн руб. на 343 дома (0,02% жилого фонда). Сейчас этот инструмент и вовсе не работает — нет финансирования. СП настаивает на разработке альтернативных стимулов для собственников жилья и управляющих организаций к энергоэффективному капремонту, таких как долгосрочные кредиты, в том числе и льготные. В Минстрое, в свою очередь, отмечают, что создание альтернативных механизмов уже запланировано: в Госдуме находится законопроект, который должен расширить практику энергосервисных контрактов.

Евгения Крючкова