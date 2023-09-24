Полиция задержала пермяка, сбившего двух пешеходов

Пермская полиция задержала 23-хлетнего пермяка, который вчера вечером совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщает телеграм-канал краевого главка.

По данным полиции, 24 сентября около 21часов возле дома по улице Светлогорская, 22 задержанный наехал на двух пешеходов, которые, по предварительной информации, переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП погибла 17-летняя девушка, молодой человек 18 лет с травмами доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Виновник аварии был установлен и задержан полицейскими в своей квартире. Сейчас он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.