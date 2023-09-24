Свердловская область оказалась на первом месте в стране по числу лесных пожаров

Свердловская область оказалась на первом месте по России по числу и площади лесных пожаров. По данным на 00:00 24 сентября, в регионе было 14 пожаров на землях лесного фонда общей площадью 221 га. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области отменили особый противопожарный режим, который действовал с 15 апреля. В период действия режима в регионе произошло несколько крупных пожаров, от которых пострадали несколько поселков. В мае площадь лесных пожаров в регионе достигала 100 тыс. га.

Для восстановления лесов в области высадят более 24 млн сеянцев хвойных деревьев. Посадочный материал был передан для посадки в Байкаловское, Туринское, Ирбитское, Камышловское, Таборинское, Невьянское, Нижнетагильское и Новолялинское лесничества.

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