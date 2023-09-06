На пострадавших от пожаров территориях на Урале высадят хвойные деревья

В Свердловской области высадят более 24 млн сеянцев хвойных деревьев для восстановления лесов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В первую очередь сеянцы посадят на территориях, пострадавших от пожаров, и в местах вырубок деревьев. Из сеянцев лесной массив сформируется примерно через 10–12 лет, в то время как на восстановление природы естественным путем уйдет порядка 50–70 лет.

Заготовкой посадочного материала занимаются семь лесопитомников и арендаторов лесных участков. Например, посадочный материал Березовского лесничества передан для посадки в Байкаловское, Туринское, Ирбитское, Камышловское, Таборинское, Невьянское, Нижнетагильское и Новолялинское лесничества.

Напомним, с апреля в Свердловской области бушевали лесные пожары. В регионе вводился особый противопожарный режим, в ряде муниципалитетов объявляли режим чрезвычайной ситуации. От пожаров пострадали несколько поселков.

Ева Коршунова

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