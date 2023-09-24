Telegram разрешил каналам публиковать Stories

Каналы в Telegram теперь могут публиковать Stories, однако для этого им нужно собирать «голоса» пользователей. О нововведениях сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Как заявил господин Дуров, разработчики боялись, что Stories от каналов заполонят ленту пользователей, так что они придумали способ, как ограничить их возможность публиковать Stories. Пользователи смогут отдать свой голос каналу, и чем больше у канала голосов, тем больше Stories в день он сможет публиковать. Проголосовать за канал смогут только Premium-подписчики, голос надо подтверждать каждые сутки. Чем больше подписчиков у канала, тем больше голосов ему потребуется для того, чтобы иметь возможность публиковать Stories. Таким образом, каналы с большим количеством фейковых подписчиков могут столкнуться с трудностями при сборе голосов.

Telegram запустил Stories в июле 2023 года для Premium-подписчиков. В августе Stories стали доступны всем пользователям.

Евгений Федуненко