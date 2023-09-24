Байден обвинил группу республиканцев в угрозе прекращения работы кабмина США

Президент США Джо Байден обвинил небольшую группу радикальных республиканцев в том, что их отказ принимать законопроект о госрасходах угрожает прекращением работы правительства. Об этом он заявил, выступая на ужине после вручения наград Черной фракции Конгресса США, передает AFP.

Господин Байден напомнил, что он ранее договорился со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти о принятии законопроекта о расходах бюджета. «Теперь небольшая группа радикальных республиканцев не хочет выполнять условия сделки, и теперь все в США, возможно, будут вынуждены расплачиваться за это»,— сказал президент.

Члены парламента должны одобрить финальную версию законопроекта о госрасходах до полуночи 30 сентября. Если этого не произойдет, финансирование госслужб прекратится. Группа республиканцев в Палате представителей не хочет, в частности, включать в проект бюджетных трат гуманитарную помощь Украине в размере $24 млрд.

Ранее сегодня, 24 сентября, господин Маккарти заявил, что передумал выступать против включения $300 млн на обучение Вооруженных сил Украины в законопроект об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год (начинается в США 1 октября). По словам спикера Палаты представителей, он передумал, потому что пришел к выводу, что его борьба с включением $300 млн в законопроект «не решит проблему», поскольку помощь Украине заложена и в другие проекты.

21 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, 29 законодателей (23 члена Палаты представителей и шесть сенаторов) направили президенту США Джо Байдену письмо, в котором заверили, что не поддержат пакет в $24 млрд для Киева. Кевин Маккарти отказал украинскому лидеру в выступлении в Палате представителей и заверил, что у конгрессменов «нет времени на проведение совместного заседания» с сенаторами ради подобного мероприятия. По словам господина Маккарти, он спросил у господина Зеленского в ходе визита последнего в Палату представителей об использовании американской помощи и даже получил ответы на некоторые вопросы, хотя так и не понял, «есть ли план победы».

Подробнее — в материале «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Эрдни Кагалтынов