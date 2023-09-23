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Коммерсантъ FM
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При обстреле Шебекино пробило кровлю предприятия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино была пробита кровля цеха одного из промышленных предприятий. О пострадавших и погибших не сообщается.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля. Оперативные и аварийные службы работают на месте»,— написал губернатор в Telegram.

При обстреле Шебекино 16 сентября мужчина получил осколочные ранения, был поврежден цех промышленного предприятия. Ранее власти Шебекино говорили, что большая часть из 11 крупных предприятий, пострадавших при массированных обстрелах в мае и июне, должна заработать в четвертом квартале этого года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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