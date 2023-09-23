За неделю в Крыму сбили шесть ракет и 37 беспилотников

Системы противовоздушной обороны сбили за неделю на территории Крымского полуострова пять крылатых ракет, одну противокорабельную ракету «Нептун» и 37 ударных беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

22 и 23 сентября совершались атаки на Севастополь. В результате осколки сбитых ракет упали у театра Луначарского, в районе Сухарной балки и в парке Учкуевка.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал о сбитых ракетах в регионе. Одну из них уничтожили под Бахчисараем.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram