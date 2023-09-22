Глава Крыма сообщил о сбитых крылатых ракетах

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над регионом силами ПВО сбиты несколько крылатых ракет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации»,— попросил жителей господин Аксенов.

Ранее его советник Олег Крючков сообщал об одной сбитой ракете под Бахчисараем. Из-за ее обломков загорелась трава.

За час до атаки на Крым ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже из-за угрозы новой ракетной атаки жителей города попросили не покидать дома. Позже власти объявили отбой ракетной и авиационной опасности.

Татьяна Ручкина

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