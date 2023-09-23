В Севастополе оцепили парк Учкуевка из-за осколка сбитой ракеты

В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. В связи с этим объект закрыли и оцепили его территорию. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале, на месте ждут прибытия спецслужб.

Утром в Севастополе силами ПВО снова сбили ракету. Ее обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

Власти и УК решили повторно обойти временные укрытия после жалоб жителей. Они решат проблемы с размещением в них, возникшие во время атаки на город 22 сентября.

Татьяна Ручкина

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