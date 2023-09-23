В Севастополе начинают обходы укрытий после жалоб жителей

В Севастополе власти совместно с управляющими компаниями после жалоб жителей проведут обход временных укрытий и разберутся с возникшими проблемами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Мы готовили убежища, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас — это уже реальность. И все предусмотреть невозможно. Есть и человеческий фактор»,— отметил Михаил Развожаев.

Вопросы по укрытиям можно задавать управляющим компаниям, в чат-боте или в личных сообщениях правительству региона.

Губернатор Севастополя также отметил, что благоустроить все временные укрытия невозможно, поскольку на это нужны миллиарды. Он подчеркнул, что укрытия не являются бомбоубежищами, они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол.

Татьяна Ручкина

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