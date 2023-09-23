На пост главы Малопургинского района Удмуртии претендует 9 кандидатов

Документы на вакантную должность главы Малопургинского района Удмуртии подали девять кандидатов. 22 сентября прием заявок завершили. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального района на своей официальной странице во «ВКонтакте». Двое претендентов являются жителями других регионов — Татарстана и Мурманской области, остальные из Удмуртии. Самым молодым кандидатам 34 года, старшему — 51 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На пост главы Малопургинского района претендуют: заместитель начальника штаба отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота Алексей Сидоров, директор по защите бизнеса ООО «Ува-молоко» Александр Деев, главный инженер ООО «Газпром сеть АЗС» Александр Барышников, первый заместитель главы Администрации Малопургинского района Вячеслав Соколов, электрогазосварщик ООО «РОС» Михаил Егоров, заместитель начальника отдела МВД России «Малопургинский» Марсель Сутягин, директор МБУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений» Вадим Шундаев, водитель автомобиля службы охраны ООО «Газпром Межрегионгаз Ижевск» Евгений Тронин, директор МБУ «Малопургинская центральная сельская управа» Алексей Бабурин.

Третьего октября кандидаты предстанут перед конкурсной комиссией для защиты своих программ развития Малопургинского муниципального образования.

Должность главы Малопургинского района стала вакантной после новых назначений предыдущего руководителя Сергея Юрина. 7 августа господин Юрин перешел на должность исполняющего обязанности министра экономики Удмуртии. 22 сентября его назначили министром экономики республики.