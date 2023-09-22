Сергей Юрин стал министром экономики Удмуртии

Бывшего главу Малопургинского района Сергея Юрина назначили министром экономики Удмуртии. Приставки и.о. он лишится с 23 сентября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, исполняющим обязанности министра экономики Удмуртии господин Юрин стал в августе 2023 года. Прежде, с февраля 2018 года по август 2023 года, он возглавлял Малопургинский район. Ранее Сергей Юрин работал специалистом отдела реализации путевок в санатории, продавцом-консультантом, специалистом по сборке, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, а также заместителем начальника части ГУ УР «ГПС УР» ПЧ-25 села Алнаши.

Подробнее о назначении Сергея Юрина на пост министра экономики Удмуртии читайте в материале «В министерство добавят районный компонент».