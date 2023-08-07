И.о. министра экономики Удмуртии станет Сергей Юрин

Исполняющим обязанности министра экономики Удмуртии назначат главу Малопургинского района Сергея Юрина. Данное предложение ему поступило «благодаря достижениям в развитии района», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: malayapurga.ru Фото: malayapurga.ru

Как отметила заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова, за пять лет работы господина Юрина на посту руководителя в жизни Малопургинского района «есть качественные изменения». В частности, речь идет о росте экономических показателей, в том числе средней заработной платы. «Конечно, не все проблемы территории решены, но уверена, что команда района сохранит преемственность и курс на рост качества жизни»,— подчеркнула госпожа Абрамова.

Исполнять обязанности главы Малопургинского района до решения конкурсной комиссии будет Вячеслав Соколов, прежде работавший первым заместителем главы администрации района.

Напомним, Сергей Юрин избран главой района в феврале 2018 года. Прежде он работал специалистом отдела реализации путевок в санатории, продавцом-консультантом, специалистом по сборке, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, а также заместителем начальника части ГУ УР «ГПС УР» ПЧ-25 села Алнаши. С 2014 по 2018 года возглавлял муниципальное образование «Алнашское».

В настоящее время пост и.о. министра экономики Удмуртии занимает Алексей Братухин. Как господин Братухин пояснил «Ъ-Удмуртия», он продолжит работать в ведомстве на должности заместителя министра экономики региона.