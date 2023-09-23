Вице-премьер Британии: Лондон готов годами оказывать военную поддержку Украине

Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден заявил, что власти Соединенного Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что помощь Киеву будет оказываться до окончательного завершения боевых действий на украинской территории.

«Пока окончания боевых действий, прекращения агрессии не произойдет, Соединенное Королевство будет стоять бок о бок с Украиной. Чего бы это ни стоило. Неделями, месяцами, если потребуется — то и годами»,— сообщил господин Дауден в ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также назвал действия российских войск на Украине «неприкрытой агрессией», которая «ни при каких обстоятельствах не может вознаграждаться».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, по мнению руководителей стран G7 («Большой семерки») военный конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет, и союзникам Киева надо планировать его финансовую поддержку на такой срок. Представители стран G7 обсудили ситуацию за ужином в кулуарах Генассамблеи ООН 18 сентября и сошлись во мнении, что конфликт, скорее всего, продлится «в среднесрочной или долгосрочной перспективе», отметил источник издания в Госдепе США. Собеседник агентства полагает, что Украина неизбежно в перспективе столкнется с нарастающими проблемами из-за недостаточных поставок оружия Западом и увеличения человеческих потерь.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов