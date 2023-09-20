Bloomberg: страны G7 считают, что конфликт на Украине продлится шесть-семь лет

Военный конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет, и союзникам Киева надо планировать его финансовую поддержку на такой срок, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из европейских стран G7. По данным агентства, это намного больший период, чем предполагалось ранее в этом году, но «медленный прогресс в контрнаступлении Украины в последние месяцы умерил ожидания» зарубежных чиновников.

Представители стран G7 обсудили ситуацию за ужином в кулуарах Генассамблеи ООН 18 сентября и сошлись во мнении, что конфликт, скорее всего, продлится «в среднесрочной или долгосрочной перспективе», заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепа. Как уточнил источник Bloomberg, Украина столкнется с нарастающими проблемами из-за недостаточных поставок оружия Западом и увеличения человеческих потерь.

По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, президент России Владимир Путин считает, что у Запада не хватит сил продолжать поддерживать Украину. Ее союзники настаивают, что для прекращения огня РФ как минимум должна отвести военных со всех территорий, занятых с февраля 2022 года. Без выполнения этого условия Украина и западные страны по-прежнему выступают против переговоров.

На прошедшей на этой неделе юбилейной, 15-й встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», Пентагон анонсировал скорое прибытие в расположение украинских военных американских танков Abrams, а также призвал коллег нарастить поставки Украине систем ПВО. Эту тему также обсудит с партнерами президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН.

Подробности — в материале «Ъ» «Танк тому и быть».

Лаура Кеффер