Сийярто: Венгрия убеждена, что новые пакеты санкций ЕС против России не нужны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по мнению венгерских властей, вводить новые пакеты санкций Евросоюза (ЕС) против России не следует. По его словам, санкционная политика Запада в отношении РФ оказалась провальной.

«Если посмотреть на санкции с прагматической точки зрения, мы видим, что они наносят Европе больший вред, чем России. Мы считаем, что новые пакеты санкций не нужны»,— сообщил ТАСС господин Сийярто по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшихся в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что Будапешт надеется на возвращение к «цивилизованному сотрудничеству между Востоком и Западом, потому что это отвечает нашим интересам».

Ранее господин Сийярто неоднократно говорил, что санкции против РФ, введенные Евросоюзом после начала военного конфликта на Украине, «полностью провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».

В настоящее время Европейский союз ввел в отношении России 11 пакетов санкций. 19 сентября стало известно, что Евросоюз начал обсуждение 12-го пакета ограничений против России. По данным источников Bloomberg, рассматриваются несколько инициатив. Это, например, санкции в отношении атомной энергетики, которые уже обсуждались ранее, но были отклонены. Самыми чувствительными из списка выглядят предложения по эмбарго новых товаров. В частности, Bloomberg и Reuters ожидают запрета поставок российских алмазов и бриллиантов, в 2022 году такие сделки принесли компаниям $1,5 млрд, сообщал Евростат.

О возможном содержании 12-го пакета антироссийских санкций читайте в материале «Ъ» «Пакет набивают ограничениями».

Александр Кислов