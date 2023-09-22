Жителям Севастополя разрешили вернуться в дома после вывоза осколка ракеты

Жителям домов, расположенных по проспекту Нахимова в Севастополе, разрешили вернуться в квартиры после того, как колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась по маршруту. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что на своем личном транспорте уже можно двигаться по маршруту: ул. Ленина — Суворова — Красный спуск — Днепровский мост — Ревякина — Ялтинское кольцо. Проехать по Советской улице еще нельзя.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны, всего над территорией города отразили атаку пяти крылатых ракет. Для тушения возгорания, возникшего из-за падения обломка, в центре города выключали свет и газ. На время операции по уборке части сбитой ракеты жителей проспекта Нахимова просили укрыться в кинотеатре, остальных — плотно закрыть окна и не выходить на улицу.

Татьяна Ручкина

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