В центре Севастополя отключили газ и электричество после ракетной атаки

В домах и учреждениях по центральному кольцу Севастополя после ракетной атаки отключили газо- и электроснабжение, а также снизили параметры водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он попросил жителей снизить при возможности потребление воды на время ликвидации возгорания, произошедшего после удара.

Михаил Развожаев также сообщил, что, по уточненной информации, от ударной волны выбило стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали. По его поручению, будет подсчитан ущерб, остекление окон уже ведется. Управляющие компании с оперативными службами продолжают подомовой обход территории.

Днем 22 сентября ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе. Жителей просят не выезжать в центр города без необходимости. По данным Минобороны, всего над территорией города отразили атаку пяти крылатых ракет.

Также в ведомстве заявили, что погиб один военнослужащий. Позже в Минобороны уточнили, что он числится пропавшим без вести.

Татьяна Ручкина

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