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Пермский «Молот» может возглавить тренер «Ак Барса»

Главным тренером пермской хоккейной команды может быть назначен Павел Зубов. Об этом сообщают РБК-Пермь и спортивный журналист Алексей Шевченко.

Фото: Хоккейный клуб «Ак Барс»

Фото: Хоккейный клуб «Ак Барс»

Пресс-служба «Молота» отказалась официально подтвердить данную информацию.

Павел Зубов имеет опыт работы клубами КХЛ. Он тренировал новосибирскую «Сибирь» в тандеме с Андреем Скабелкой. В 2018-2019 годах специалист сотрудничал с ярославским «Локомотивом», с 2019 года входил в тренерский штаб «Ак Барса».

Напомним, что в начале сентября ХК «Молот» уволил почти весь тренерский штаб. На данный момент обязанности главного тренера исполняет генеральный директор ХК «Молот» Александр Гулявцев.

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