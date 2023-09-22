Средний возраст ученых в Удмуртии стал меньше в 2022 году

В Удмуртии по итогу 2022 года научными исследованиями и разработками занималась 31 организация. Здесь две трети научных работников создавали новые продукты, методы и системы, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почти половину ученых-исследователей составили жители в возрасте младше 39 лет. При этом треть всех ученых — это люди в возрасте до 35 лет (548 человек). Из них один имеет ученую степень доктора наук, 21 — кандидата наук.

Всего в Удмуртии подготовкой научной смены занимаются шесть организаций, в которых за пять лет численность аспирантов увеличилась на 12%. Однако количество выпускников сократилась на 13%, а доля закончивших аспирантуру с защитой диссертации снизилась с 26% до 12%. Средний возраст аспирантов увеличился. Так, если в 2018 году в аспирантуре обучалось 26% молодых людей не старше 25 лет, то в 2022 году — 20%.