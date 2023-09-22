Bloomberg: ЕК в октябре рекомендует начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Еврокомиссия планирует в октябре выпустить рекомендацию о запуске переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС, скорее всего, должны будут одобрить рекомендации ЕК на саммите в декабре. В качестве промежуточных шагов для вступления ЕК может настоять на достижении прогресса в борьбе с коррупцией на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Если Евросоюз одобрит рекомендации ЕК, Украине нужно будет приступить к длительной процедуре завершения реформ, чтобы привести страну в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 областях, включая принцип верховенства права и экономическую сферу, передает агентство.

Bloomberg отмечает, что процесс вступления в ЕС обычно длится не менее 10 лет. Ускоренной процедуры получения членства в Евросоюзе в настоящее время не существует. Ситуацию с вступлением Украины в ЕС осложняет продолжающийся вооруженный конфликт с Россией, а также ранее поданные заявки на членство, в особенности от государств в Западных Балканах (Албания, Босния и Герцеговина, частично признанная Республика Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория), считают в агентстве.

21 сентября глава правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная рада на сегодняшний день приняла 99,9% законов от того количества, которое требует ЕС для начала переговоров о вступлении. «Сегодня мы завершили рассмотрение закона о национальных меньшинствах, рассмотрели в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП; физлицо, представляющее повышенный риск участия в коррупции в силу своего положения и влияния.— “Ъ”). Это специфический документ и по нему есть много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении»,— написал он в Telegram-канале.

20 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе Украины в части реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Она отметила, что реформирование государственной системы осложняется в связи с ведением боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. 23 июня Киев получил статус кандидата. В Еврокомиссии призывали украинские власти провести ряд антикоррупционных и судебных реформ. В ноябре прошлого года Владимир Зеленский отменил важный для вступления в ЕС финансовый мониторинг политиков и высших должностных лиц.

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Эрдни Кагалтынов