Глава МИД Польши: Варшава тратит на помощь Украине более 3% ВВП

С начала украинского военного конфликта Польша активно помогает Киеву с вооружением и размещает на своей территории украинских беженцев. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил Рolitico, что «из всех союзников поляки взяли на себя самое тяжелое бремя помощи Украине».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр отметил, что Польша выделяет более 3% ВВП страны на помощь Украине. «Это почти в четыре раза больше, чем выделила Германия, и почти в 10 раз больше, чем США»,— сообщил господин Рау.

Збигнев Рау отнес поддержку Украины к национальным интересам страны. Однако, он подчеркнул, что не видит противоречий в запрете на импорт украинского зерна.

«За первые четыре месяца 2023 года из Украины в Польшу было экспортировано в 600 раз больше пшеницы, чем годом ранее, что привело к сбою на рынке и потерям для польских фермеров»,— подчеркнул политик.

Министр иностранных дел Польши сообщил, что за первые четыре месяца 2023 года из Украины в Польшу было экспортировано в 600 раз больше пшеницы, чем годом ранее. Это привело к обвалу рынка и ощутимым финансовым потерям для польских фермеров.

Раскол в отношениях между Польшей и Украиной произошел в этом месяце после решения Варшавы продлить эмбарго на поставки украинского зерна и ответного иска в ВТО от Киева. На этом фоне Варшава даже заявила, что не будет одобрять новые поставки оружия Украине, так как сама занята перевооружением. Президент Польши Анджей Дуда уточнял, что это не затронет прошлые договоренности. 21 сентября Министры сельского хозяйства Польши и Украины договорились найти взаимовыгодное решение зернового вопроса.

Подробности — в материале «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

Александра Горошилова