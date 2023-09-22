Глава Севастополя Развожаев заявил, что при атаке на штаб ЧФ никто не пострадал

В результате ракетной атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали»,— говорится в сообщении.

Однако на территории объекта возникло возгорание. Пожар устраняют экстренные службы. Сил и средств для ликвидации достаточно, отметил господин Развожаев. По поручению главы города на месте развернут оперативный штаб. В Севастополе проводят подомовой обход.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен днем 22 сентября. Через некоторое время в городе объявили опасность повторной атаки. Жителей попросили не покидать дома и не выезжать в центр города. К настоящему времени тревогу отменили.

Анастасия Донскова

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