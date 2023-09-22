В Севастополе объявили отбой ракетной и авиационной опасности. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий»,— говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе произошел ракетный удар по штабу Черноморского флота. Городские власти сообщили о возгорании, которое ликвидируют силами экстренных служб. Позднее Михаил Развожаев заявил о существующей опасности повторного удара. В городе звучали сирены.

Анастасия Донскова

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