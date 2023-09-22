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Жителей Севастополя попросили не покидать дома из-за угрозы новой ракетной атаки

Глава Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям с просьбой не выходить из зданий и не выезжать в центр города из-за угрозы нового ракетного удара. Об этом глава Севастополя написал в Telegram.

«Всем, кто находится рядом со штабом флота — при звуках сирены проследовать в укрытия»,— говорится в сообщении.

Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе днем 22 сентября. Господин Развожаев сообщил, что на месте находятся экстренные службы. В готовность привели аэромобильную группировку. Пожарные ликвидируют возникшее при ударе возгорание.

Анастасия Донскова

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