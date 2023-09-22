Алексей Орлов утвердил проект по продлению трамвайной линии в Академическом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для трамвайной линии по улице Тимофеева-Ресовского, проспекту Академика Сахарова и улице Амундсена. Постановление о продлении трамвайно линии в Академическом районе опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Согласно документам, протяженность трамвайной линии составит 4,7 км. Параметры проектируемых элементов вело-пешеходной инфраструктуры: ширина тротуаров – 2,0 – 4,5 м; ширина велосипедных дорожек – 3,0 – 3,5 м.

Напомним, сейчас идет первый этап строительства ветки в Академическом. В сентябре мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев запустили трамвайное движение в Академическом районе. Для пассажиров транспорт полноценно начнет курсировать с ноября этого года.

Новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км хотят построить и в районе «ВИЗ-Правобережный». Ее проложат от улицы Лоцмановых до Срединного кольца.

Подробнее — в материал «Ъ-Урал» «Дела трамвайные».

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