Британский ритейлер Co-op заявил о рекордных убытках от воровства в магазинах

Управляющий директор британской сети супермаркетов Co-op Food Мэтт Худ сообщил о рекордных потерях, которые сеть понесла от краж из магазинов (шоплифтинга) с начала этого года. По его словам, убытки от воровства в первом полугодии составили £33 млн ($41 млн). Число такого рода инцидентов увеличилось за год на 35%, до 175 тыс., то есть примерно тысяча краж ежедневно.

Господин Худ заявил, что если раньше шоплифтеры крали в магазинах дорогие товары, например алкоголь и табачные изделия, то сейчас речь идет об обычных продуктах питания — мясе, кондитерских изделиях, детском питании и т. д. Ранее сообщалось, что в Co-op стали помещать в боксы с антивандальной защитой и GPS-меткой для отслеживания даже относительно недорогие товары, например, стейки ценой до £10 ($12). Господин Худ отметил, что сеть старается поддерживать сравнительно низкие цены в условиях роста стоимости жизни. Продуктовая инфляция в Великобритании в августе составила 13,6% в годовом выражении.

При этом господин Худ заявил о необходимости борьбы с такими кражами: по его мнению, полиция должна более активно реагировать на такие случаи, а также принимать меры для их профилактики. Иначе, по его мнению, у людей возникает ощущение, что это преступление, не влекущее за собой никаких последствий. Сам ритейлер уже инвестировал £200 млн в оснащенные ИИ камеры, а также в усиление охраны магазинов.

В условиях роста цен о росте шоплифтинга говорят в разных регионах — в США, Австралии, Европе, в том числе в России. Национальная федерация розничной торговли США сообщала, что по итогам прошлого года кражи обошлись американским ритейлерам в общей сложности в $100 млрд.

Яна Рождественская