Инфляция в Великобритании замедлилась до рекордно низкой с февраля 2022 года

Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в августе составил 6,7% в годовом исчислении, сообщает в ежемесячном отчете Управление национальной статистики (ONS). Показатель инфляции снижается шестой месяц подряд, и это самый низкий уровень CPI с февраля 2022 года. В июле индекс потребительских цен в Великобритании составил 6,8% в годовом исчислении.

Замедление инфляции стало неожиданностью для многих аналитиков в условиях роста цен на бензин и дизельное топливо. Однако этот рост был компенсирован относительно небольшим ростом цен на продукты. В августе цены на продукты и безалкогольные напитки выросли всего на 0,3%. Годом ранее за тот же период рост цен составил 1,5%. В августе в годовом исчислении инфляция продовольственных цен составила 13,6%, в июле — 14,9%. При этом в августе по сравнению с июлем цены на некоторые продукты, включая молоко и сыры, овощи и рыбу, даже несколько уменьшились. Также замедлился рост цен в категориях отелей и авиабилетов. При этом средняя цена бензина выросла с июля по август на 5,3 пенса за литр, а дизельного топлива — на 5,9 пенса. Таким образом, в августе средняя цена литра бензина в Великобритании составляла 148,5 пенса, дизельного топлива — 151,1 пенса за литр.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант отметил, что данные за август свидетельствуют об эффективности текущей финансовой политики правительства и необходимости ее продолжения, поскольку показатель инфляции все еще остается слишком высоким. «Она все еще слишком высока, и поэтому важно придерживаться нашего плана по сокращению инфляции вдвое, чтобы можно было снизить давление на семьи и компании»,— заявил господин Хант.

Алена Миклашевская