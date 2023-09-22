На Крестовском острове откроют общественное пространство на берегу Малой Невки

В Петербурге на Крестовском острове к середине октября откроют новое общественное пространство. Будет благоустроена прибрежная территория Малой Невки от д. 14 по Южной дороге до пирса, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Продолжается благоустройство прибрежной территории реки Малой Невки от д. 14 по Южной дороге до пирса, которое позволит создать единый прогулочный маршрут вдоль набережной реки Малой Невки, с участками для занятий спортом, детским оборудованием, зонами для тихого отдыха»,— рассказал заместитель главы администрации Петроградского района Александр Петухов.

Специалисты продолжают работы по укреплению берега при помощи каменных валунов крупной фракции и замене верхнего слоя песка. На набережной появится дорожки из щебня и прогулочная зона, покрытая террасной доской. Будет также обновлено наружное освещение.

В администрации отметили, что особое внимание будет уделено озеленению участка. Полностью высохшие деревья и кусты выкопают и заменят на 23 ивы, спиреи, сирень обыкновенную. Всего будет высажено около 900 кустов, в том числе дерен. В новом пространстве установят уличную мебель: скамейки, урны, шезлонги.

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