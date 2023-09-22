Компания «Транснефть» остановила экспорт дизтоплива через Новороссийск

Компания «Транснефть» с 22 сентября остановила экспорт дизельного топлива через нефтепроводы в Новороссийске и Приморске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации Ивана Демина.

«В соответствии с постановлением правительства РФ погрузка графиковых позиций под дизельное топливо евро 5 в портах Приморск и Новороссийск (продуктопроводы "Север" и "Юг") остановлена»,— цитирует издание заявление господина Демина.

Ранее по решению правительства России был временно ограничен экспорт бензина и дизтоплива. Мера вызвана необходимостью стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и борьбы с «серым» экспортом.

В сентябре текущего года Росстат представил данные о резком росте стоимости на топливо. С начала года до середины сентября цены на бензин и дизельное топливо выросли на 9,4%.

Анастасия Донскова

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