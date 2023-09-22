Женщине, упавшей под поезд в екатеринбургском метро, провели вторую операцию

Женщина, которая упала под поезд в метро Екатеринбурга 18 сентября, провели вторую операцию, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.. Она до сих пор в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Напомним, ЧП случилось утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». Женщина упала под поезд, ее извлекли из-под вагона. После случившегося женщину экстренно доставили в больницу, где ее прооперировали. Все это время врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

Известно, что пострадавшей 39 лет, она беременна, у нее есть муж и 10-летний сын.

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