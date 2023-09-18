Женщина, упавшая под поезд метро в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии

Женщина, которая сегодня утром упала под поезд в метро Екатеринбурга, находится в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области. «Пациентка в тяжелом состоянии с сочетанными травмами доставлена в городскую больницу №36»,— прокомментировали в региональном Минздраве.

Напомним, ЧП случилось сегодня утром на станции метро «Проспект Космонавтов» (Уралмаш). Из-за инцидента было остановлено движение на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года». Сейчас метро работает в штатном режиме.

По данным портала Е1, женщине 39 лет она беременная, у нее есть муж и 10-летний сын.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте