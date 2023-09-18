Женщину, упавшую под поезд в екатеринбургском метро, прооперировали

Женщину, которая сегодня утром упала под поезд в метро Екатеринбурга, прооперировали. Как сообщил источник в медицинской сфере порталу E1.ru, врачи дают оптимистичные прогнозы.

«Врачи люди суеверные, пока больше ничего говорить не будем. Очень надеемся, что ничего не поменяется»,— рассказал источник.

Напомним, инцидент произошел утром в понедельник, 18 августа, на станции метро «Проспект Космонавтов». После случившегося женщину экстренно доставили в больницу. В региональном Минздраве позже сообщили, что она находится в тяжелом состоянии. Пострадавшей 39 лет, она беременна, у нее есть муж и 10-летний сын.

Из-за ЧП было остановлено движение на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года». Сейчас метро работает в штатном режиме.

Полина Хабарова

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