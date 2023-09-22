Chevron и профсоюз договорились о прекращении стачки на СПГ-заводах в Австралии

22 сентября завершилась забастовка на двух ключевых СПГ-заводах Chevron в Австралии. Компания и профсоюз Offshore Alliance заявили, что пришли к соглашению, условия которого были предложены австралийской Комиссией по справедливым условиям труда.

В профсоюзе считают, что соглашение существенно улучшает положение работников и предусматривает повышение оплаты труда, гарантии занятости, улучшение возможностей продвижения по службе и т. д. До этого Offshore Alliance в течение нескольких лет вел кампанию за улучшение условий и оплаты труда на заводах Chevron.

Забастовка началась 8 сентября. Остановка работы двух заводов, по подсчетам консалтинговой компании Wood Mackenzie, угрожала нарушить графики поставки примерно 7% от всего СПГ в мире, поэтому после начала стачки цены на газ выросли.

«Теперь угроза забастовок миновала. Они не оказали существенного влияния на мировые поставки СПГ. Цены теперь, видимо, снизятся, а волатильность рынка исчезнет»,— считает главный аналитик по мировому рынку СПГ Wood Mackenzie Дэниел Тоулмен.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Газ достается спотом».

Яна Рождественская