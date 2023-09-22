Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Chevron и профсоюз договорились о прекращении стачки на СПГ-заводах в Австралии

22 сентября завершилась забастовка на двух ключевых СПГ-заводах Chevron в Австралии. Компания и профсоюз Offshore Alliance заявили, что пришли к соглашению, условия которого были предложены австралийской Комиссией по справедливым условиям труда.

В профсоюзе считают, что соглашение существенно улучшает положение работников и предусматривает повышение оплаты труда, гарантии занятости, улучшение возможностей продвижения по службе и т. д. До этого Offshore Alliance в течение нескольких лет вел кампанию за улучшение условий и оплаты труда на заводах Chevron.

Забастовка началась 8 сентября. Остановка работы двух заводов, по подсчетам консалтинговой компании Wood Mackenzie, угрожала нарушить графики поставки примерно 7% от всего СПГ в мире, поэтому после начала стачки цены на газ выросли.

«Теперь угроза забастовок миновала. Они не оказали существенного влияния на мировые поставки СПГ. Цены теперь, видимо, снизятся, а волатильность рынка исчезнет»,— считает главный аналитик по мировому рынку СПГ Wood Mackenzie Дэниел Тоулмен.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Газ достается спотом».

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...