Пенсионера из Краснодара осудили условно за содействие черным риелторам

Ленинский районный суд Краснодара признал 72-летнего жителя города Геннадия Рожихина виновным в мошенничестве с недвижимостью, совершенном группой черных риелторов. Как следует из материалов, опубликованных на портале инстанции, мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, поскольку выступал в качестве подставного покупателя.

Группа злоумышленников действовала на территории края в период с 2018 по 2020 годы. Жертвами преступников были одинокие пожилые люди и лица с нарушениями психики. Как следует из материалов суда, в 2018 году Галина Жестовская организовала преступную группу, в которую входили родственники и знакомые женщины. Сообщницы под видом социальной помощи входили в доверие к пожилым людям, проживающим на территории Краснодара и Сочи, и уговаривали потерпевших заключать с ними договоры пожизненного содержания. Одним из условий таких соглашений был переход недвижимого имущества пенсионеров в собственность «волонтеров».

Как сообщает «Ъ-Юг», Галина Жестовская обещала своим подопечным построить хоспис, где будут содержаться нуждающиеся в помощи люди.

Получив согласие, злоумышленники вместо договора пожизненного содержания предоставляли подопечным договоры дарения, купли-продажи и доверенности с правом распоряжения недвижимостью.

В дальнейшем при участии подставных лиц совершались сделки купли-продажи имущества, покупателем в которых выступал Геннадий Рожихин.

В общей сложности от действий злоумышленников пострадали 22 человека. Общая сумма ущерба оценивается в 55 млн руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц и повлекшее лишение граждан права на жилье).

Анастасия Донскова

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