Зиц-покупатель получил условно

Краснодарский пенсионер Геннадий Рожихин приговорен к пяти годам условно за соучастие в особо крупном мошенничестве с лишением граждан жилья. По версии обвинения, в течение трех лет группа злоумышленников, предлагая пожилым и психически нездоровым людям помощь и уход, присваивала их дома и квартиры. Потерпевшими по делу признаны 22 человека, ущерб превысил 55 млн руб. Случайно втянутый в махинации пенсионер Рожихин, выступавший в качестве подставного покупателя недвижимости, получил условный срок в связи с незначительностью его роли в преступных деяниях. Предполагаемого организатора шайки и сообщников судят отдельно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии обвинения, злоумышленники забрали квартиры у 22 человек

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ По версии обвинения, злоумышленники забрали квартиры у 22 человек

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Краснодара признал 72-летнего жителя города Геннадия Рожихина виновным в особо крупном мошенничестве, повлекшем лишение граждан прав на жилье (ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговор опубликован на сайте суда. Как следует из судебного акта, господин Рожихин входил в группу злоумышленников, действовавших в Краснодарском крае с 2018 по 2020 год. Дело в отношении Геннадия Рожихина было выделено в отдельное производство, судебный процесс в отношении предполагаемого организатора группы Галины Жестовской, а также ее сообщниц Татьяны Зайченко, Галины Мирошниченко и Татьяны Николаевой в настоящее время продолжается.

Суд установил, что подсудимый Рожихин не был заметной фигурой в преступной группировке – ему была отведена роль подставного покупателя квартир, мужчина полностью признал вину и раскаялся. С учетом этих обстоятельств, а также принимая во внимание пожилой возраст Геннадия Рожихина, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

По данным обвинения, организатор Галина Жестовская начала деятельность по хищению прав на жилье одиноких людей в 2018 году, в преступную группу она вовлекла родственниц и знакомых. Женщины обходили многоквартирные и частные дома в Краснодаре и Сочи, выясняя, где живут одинокие пожилые или психически нездоровые люди. Затем, как полагает обвинение, госпожа Жестовская и ее сообщницы знакомились с потенциальными жертвами. Впоследствии пожилые люди описывали Галину Жестовскую как приятную, хорошо одетую женщину средних лет. Злоумышленница выясняла, в чем нуждаются пожилые люди, и организовывала для них помощь: ее сообщницы приносили продукты и лекарства, ее знакомые молодые люди делали в квартирах пенсионеров небольшой ремонт. Если соседи обращали внимание на новых подозрительных гостей пожилых людей, то те, как правило, говорили, что их знакомые занимаются благотворительностью и что им можно доверять. Следствие считает, что, войдя в доверие к пожилым или психически нездоровым людям, госпожа Жестовская переходила к следующей стадии преступного плана – уговаривала жертв заключить договор пожизненного содержания с последующим переходом к ней прав на жилье. Галина Жестовская рассказывала пожилым людям, что у нее есть мечта – построить пансион для пожилых людей и хоспис. Женщина утверждала, что недвижимость нужна ей для того, чтобы после смерти пожилых людей продать их дома и квартиры, а на вырученные средства построить пансион для нуждающихся. Получив согласие потерпевших на заключение договора пожизненного содержания, злоумышленники вместо этого документа подсовывали пожилым людям договоры дарения, купли-продажи жилья или генеральные доверенности на распоряжение имуществом.

Следствие выяснило, что в числе потерпевших оказались несколько человек с тяжелыми психиатрическими расстройствами, одна абсолютно слепая женщина, а также немалое количество престарелых людей, в силу возраста неспособных в полной мере осознавать последствия своих действий. Однако не все потенциальные жертвы злоумышленников соглашались подписать какие-либо документы, и в этом случае «благотворители» уговаривали их передать им на короткое время паспорт, объясняя это необходимостью оформить социальную выплату. Затем фигуранты дела находили пожилых людей, схожих по внешности с потерпевшими, и с их участием оформляли сделки купли-продажи или дарения жилья. В качестве приобретателя недвижимости в таких сделках и выступал Геннадий Рожихин.

В ходе следствия мужчина объяснял, что он осознавал противоправность своих действий, но отказаться помогать злоумышленникам он якобы не мог, так как сообщники запугивали его. Получить комментарий защиты подсудимого Рожихина по поводу приговора не удалось – телефон адвоката Анзора Чича не ответил.

Первые заявления от пострадавших от преступной группировки поступили в полицию в конце 2020 года, несколько пожилых жителей Краснодара сообщили о том, что в полученных ими квитанциях на оплату услуг ЖКХ появились другие фамилии. При этом заявители настаивали на том, что не подписывали документы на продажу своего жилья и не получали за него оплату. В ходе следствия выяснилось, что всего от действий фигурантов дела пострадали 22 человека, рыночная стоимость похищенного жилья составила 55 млн руб.

К тому времени трое потерпевших уже скончались от разных причин.

К этой истории имеет отношение еще одно уголовное дело, прекращенное в феврале текущего года Первомайским судом Краснодара. Исполняющая обязанности нотариуса Тамара Цикуниб обвинялась в злоупотреблении полномочиями, совершенном нотариусом (ч. 1 ст. 202 УК РФ). По версии обвинения, госпожа Цикуниб заверяла документы на продажу недвижимости от имени пожилых или психически нездоровых людей. При наличии явных признаков неадекватности граждан злоумышленница не проверяла дееспособность участников сделок и состояние их здоровья, не разъяснила смысл и значение представленного проекта сделки. Воспользовавшись незаконно полученными с помощью нотариуса документами, злоумышленники завладели имуществом семи человек. По данным «Ъ-Юг», они же являются потерпевшими по делу группировки Галины Жестовской.

Злоупотребление полномочиями, совершенное нотариусом, относится к преступлениям небольшой тяжести, в ходе судебного процесса Тамара Цикуниб согласилась на прекращение уголовного преследования по сроку давности.

Анна Перова, Краснодар