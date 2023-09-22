«Бруснике» разрешили снести недостроенный БЦ «Карнеол» в центре Екатеринбурга

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на снос многоэтажного недостроенного бизнес-центра «Карнеол» в центре Екатеринбурга. Соответствующее заключение опубликовано на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН). Напомним, в начале сентября девелоперу выдавали отрицательное заключение из-за выявленного культурного слоя рядом с недостроем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, застройщик выкупил 18-этажный недострой на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге у банка «Открытие» почти за 1 млрд руб. Девелопер не планирует эксплуатировать существующее здание. «Брусника» снесет недостроенный объект и построить на его месте новый. Снос и подготовка площадки ориентировочно займут год. По данным «Ъ-Урал» рядом с недостроем на ул. Розы Люксембург, 30 «Брусника» планируют построить жилой комплекс.

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