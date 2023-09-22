В Омской области увеличат количество бензовозов, чтобы наладить поставки топлива

В Омской области из-за дефицита топлива в регионе увеличат количество бензовозов в два раза, сообщает правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Поручил министру энергетики Владимиру Шнипко проработать вопрос увеличения количества бензовозов для доставки топлива в город Омск и Омскую область с основными поставщиками горючего. Кроме того, обсудим сложившуюся ситуацию с нашими партнерами», — заявил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Количество бензовозов планируется увеличить с 22 сентября. Министр энергетики и ЖКХ Владиммр Шнипко уже провел переговоры с поставщиками. Власти рассчитывают, что эти меры поспособствуют в решении ситуации с нехваткой топлива на АЗС.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в конце июля в регионах Сибирского федерального округа (СФО) независимые АЗС заявили о риске нехватки автомобильного бензина. В ряде субъектов запас топлива участники рынка оценили в 5–7 дней. Причина - перебои с поставками по железной дороге, закрытие нефтеперерабатывающих заводов на ремонт и рост стоимости топлива на оптовом рынке.

В качестве одного из вариантов решения участники рынка предложили ограничить объемы экспорта. 22 сентября Минэнерго приняло решение и бессрочном запрете на экспорт бензина и дизельного топлива. В министерстве заявили, что меры поможет создать избыток топлива, а также прекратить так называемый «серый экспорт».

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Александр Киселев