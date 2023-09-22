Суд в Петербурге заключил под стражу инспектора ГИБДД, фигуранта дела МРЭО

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу до 19 ноября старшего инспектора ГИБДД Михаила Филатова, обвиняемого в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По информации телеканала «78», он — один из фигурантов уголовного дела и получении взятки сотрудниками Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД за покровительство организаторам нелегального колл-центра, который ускорял регистрацию автомобилей в обход официальной процедуры.

Господин Филатов обвиняется в получении (п. «а», ч.5 ст. 290 УК РФ). Судебное заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия. Инспектор вину не признал, вместе с защитником просил о домашнем аресте.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в петербургских МРЭО прошли обыски по делу о взятке. Организатор работы колл-центра, который помогал ускорить оформление транспорта, был задержан в Барнауле и доставлен в Петербург.

Подробнее о работе колл-центра читайте в материала «Ъ-СПб» — «Господам оформителям шьют взятку».